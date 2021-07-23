На одесских пляжах купаться крайне не рекомендуют

Главное: После проливных дождей в Одессе большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей. В связи с этим купаться там не рекомендуют.

Детали: Последствия от ливня в Одессе ощущаются до сих пор. На городских пляжах временно не рекомендуют купаться. Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

По результатам исследований проб морской воды, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, которые передаются водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

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