В Украине задержали гигантскую партию иранского героина

Главное: В Украине изъяли героин из Ирана. Цена наркотиков оценивается в миллиард гривен.

Детали: Героин из Ирана изъяли в ходе спецоперации. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Все произошло в пятницу, 23 июля.

Известно, что задержали двух граждан Турции, которые курировали канал поставки наркотиков в нашу страну.

Информируется: «Члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину».

Отмечается: «Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на территории Крыма, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны ЕС».

Выяснилось следующее: «Для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников, организаторы осуществляли проверочные рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем направлять уже наркотики».

Генеральный прокурор поведала: «Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там были изъяты 1159 брикетов с героином».

Как стало известно, у организаторов канала контрабанды, которые были задержаны неподалеку от склада, в двух чемоданах были выявлены и изъяты еще пять брикетов с 1550 граммами героина.

Подчеркивается, что общий вес изъятой партии превысил 368 килограмм, а стоимость на черном рынке – более миллиарда гривен.

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