«Укрпочта» готовит неприятный сюрприз для населения

Главное: Услуги «Укрпочты» подорожают. На 20-40%.

Детали: Цены «Укрпочты» будут расти. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Украины.

Отмечается, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации подготовила изменения в предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи.

Сообщается, что тариф на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до пятидесяти граммов) хотят увеличить на 18% с 11 гривен до 13 гривен.

Кроме этого, как стало известно, тариф на бандероль (приоритетные, массой до двухсот пятидесяти граммов) поднимут на 18% с 16,50 гривен до 19,50 гривен.

Цена заказного отправления (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу тариф поднимется на 19% с 8 гривен до 9,50 гривен.

Также стоимость посылки без объявленной ценности массой до десяти килограммов в пределах страны вырастет на 39% с 21,60 гривен до 30 гривен, а за один килограмм тоже на 39% с 3,60 гривен до 5 гривен.

Соответственно вырастут в цене и международные пересылки.

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