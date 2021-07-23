Кровавое ДТП в Днепропетровской области: столкнулись два грузовика и легковушка

Главное: В Днепропетровской области произошло ДТП. Погиб человек.

Детали: Минувшей ночью на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье в Днепропетровской области произошло кровавое ДТП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся со стоящим на обочине легковым автомобилем Skoda Octavia, после чего тот врезался в грузовик Mercedes-Benz 1824.

Водитель Mercedes-Benz 1824 1976-го года рождения погиб, а пассажир легковушки получил травмы – его госпитализировали.

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