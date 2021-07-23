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Новости > В Киево-Печерской лавре празднуют память основателя обители - преподобного Антония Печерского

В Киево-Печерской лавре празднуют память основателя обители - преподобного Антония Печерского

Александра Кудрявцева
23.07.21 11:55
835
В Киево-Печерской лавре празднуют память основателя обители - преподобного Антония Печерского
Главное: В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ празднуют день памяти преподобного Антония Печерского.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, праздничное богослужение на площади перед Успенским собором лавры сегодня возглавил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.
 
Блаженнейшему сослужили архиереи Украинской Православной Церкви, гости и братия Киево-Печерской обители в священном сане.
 
К многочисленным паломникам и прихожанам Киево-Печерской обители со словом проповеди обратился управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
 
Предстоятель УПЦ поздравил митрополита Антония с днем небесного покровителя.
 
После литургии архиереи, духовенство и верующие прошли крестным ходом к Ближним (Антониевым) пещерам, где состоялся молебен с молитвой преподобному Антонию.
 
Вчера, накануне дня памяти преподобного Антония Печерского, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе.
 
*** Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году в городе Любече, недалеко от Чернигова. С юных лет подвижник хотел послужить Богу в монашеском чине. Промыслом Божиим преподобный. Антоний удостоился принять монашество на Святой Горе Афон. Там он получил повеление от игумена вернуться на Родину и совершать среди земляков свой монашеский подвиг. Вместе с этим благословением будущий основатель Киево-Печерского монастыря получил от игумена пророческую установку: «Пусть будет на тебе благословение Святой Афонской Горы, от тебя возникнет много иноков». Впоследствии преподобный создал первый русский монастырь — Киево-Печерскую обитель, из-за чего был прославлен Церковью как начальник всех монахов на Руси.
 
В тему: В Изюме состоялись торжества в день чудотворной Песчанской иконы Богородицы.
 

Тэги: Киево-Печерская Лавра, УПЦ

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