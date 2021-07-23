Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Коронавирус в Украине: 763 заболевших и 21 погибший

Коронавирус в Украине: 763 заболевших и 21 погибший

Александр Панько
23.07.21 09:28
84
Коронавирус в Украине: 763 заболевших и 21 погибший

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 763 человек. Умерли 21 больной.

Детали: Темпы коронавируса в Украине пока не растут. Данные на пятницу, 23 июля, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 763 случая заразы. Госпитализация понадобилась для 446 человек, а выздоровели 639 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 18 411, методом ИФА – 7 630, экспресс-тестами – 14 016.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (226), а также Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.

Умер еще 21 больной. С начала пандемии скончались 52 811 людей.

За все время заболели 2 247 419 людей, а выздоровели 2 183 642 человека.

В тему: Ученые назвали вакцины, которые эффективно борются с дельта-коронавирусом.

Тэги: Киев, общество, здоровье, регионы, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

23.07.21 09:16

Стрелковое оружие Северной Кореи

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

В Украине начали дублировать фильмы на украинский. Зрители в шоке
21.07.21 17:29

В Украине начали дублировать фильмы на украинский. Зрители в шоке

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Макс Вегнер: знает ли немецкий посол Анка Фельдгузен биографию афериста Максима Самова?
Вова Морда (Владимир Дидух) и Галицкая таможня: схемы и действующие лица
Вова Морда (Владимир Дидух) и Галицкая таможня: схемы и действующие лица
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.07.21 09:21

На сайте Олимпиады-2020 у Украины «украли» Крым
23.07.21 09:11

Ученые назвали вакцины, которые эффективно борются с дельта-коронавирусом
23.07.21 01:04

Twitter решил внедрить интересную функцию
23.07.21 00:01

Известная социальная сеть пошла на кардинальную смену формата
22.07.21 22:07

Лига конференций: «Ворскла» упустила победу на последних секундах
22.07.21 20:02

Китай установил впечатляющий рекорд экспорта автомобилей
22.07.21 19:00

Главные новости за 22 июля 2021 года
22.07.21 16:44

На популярный украинский курорт налетел мощный торнадо
22.07.21 16:31

В ООН поведали, что происходит с мировым туризмом на фоне пандемии коронавируса
22.07.21 16:16

Во время ливня по улицам Одессы плавало тело полураздетого мужчины
23.07.21 09:21

На сайте Олимпиады-2020 у Украины «украли» Крым
23.07.21 09:11

Ученые назвали вакцины, которые эффективно борются с дельта-коронавирусом
22.07.21 22:07

Лига конференций: «Ворскла» упустила победу на последних секундах
22.07.21 19:00

Главные новости за 22 июля 2021 года
22.07.21 16:44

На популярный украинский курорт налетел мощный торнадо
22.07.21 14:49

Мощный ливень затопил Мариуполь. Люди остались без света
22.07.21 13:33

Россия подала жалобу против Украины в ЕСПЧ. Впервые в истории
22.07.21 12:51

В Украине не работает почти половина пунктов вакцинации от коронавируса
22.07.21 11:35

После аварии под Ровно на всех химически опасных объектах проведут внеплановые проверки
22.07.21 10:14

На центральной станции метро в Киеве произошла драка с применением слезоточивого газа
16.07.21 20:05

На аукционе в Японии виноград продали за сумасшедшие деньги
19.07.21 15:47

Вакцина Pfizer не справляется с дельта-коронавирусом. Нужна третья доза
16.07.21 16:58

В Минздраве рассказали, можно ли пить алкоголь после прививки от коронавируса
19.07.21 14:38

Турция может закрыться от туристов
19.07.21 16:51

Индийские ученые назвали вакцины, эффективные против дельта-коронавируса
17.07.21 14:46

В США создали одежду, устойчивую к укусам комаров
19.07.21 15:00

На Закарпатье освящен храм УПЦ
17.07.21 15:35

В Киеве ко дню святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны УПЦ проведет концерт
19.07.21 14:32

Крестный ход УПЦ ко Дню Крещения Руси пройдет с соблюдением санитарных требований
19.07.21 15:15

Священник УПЦ рассказал о причинах детской неуправляемости
Фото и Видео
На сайте Олимпиады-2020 у Украины «украли» Крым
На сайте Олимпиады-2020 у Украины «украли» Крым
На сайте Олимпиады-2020 у Украины «украли» Крым
На сайте Олимпиады-2020 у Украины «украли» Крым
На популярный украинский курорт налетел мощный торнадо
На популярный украинский курорт налетел мощный торнадо
Во время ливня по улицам Одессы плавало тело полураздетого мужчины
Во время ливня по улицам Одессы плавало тело полураздетого мужчины
Мощный ливень затопил Мариуполь. Люди остались без света
Мощный ливень затопил Мариуполь. Люди остались без света
В центре Киева произошла массовая драка с участием иностранцев
В центре Киева произошла массовая драка с участием иностранцев
На центральной станции метро в Киеве произошла драка с применением слезоточивого газа
На центральной станции метро в Киеве произошла драка с применением слезоточивого газа
Опубликовано видео аномального ливня, который затопил Одессу
Опубликовано видео аномального ливня, который затопил Одессу
Нью-Йорк окутал густой дым – названа причина
Нью-Йорк окутал густой дым – названа причина
Сильнейший ливень затопил Кропивницкий
Сильнейший ливень затопил Кропивницкий
Вода поднимается: жителей Прикарпатья пугают наводнением
Вода поднимается: жителей Прикарпатья пугают наводнением
fraza.com
Новости блогосферы
21.07.21 21:47

«Новое время» рассказало об огромном значении... нацистов, полицаев и погромщиков
09.07.21 09:57

В Америке началась гражданская война
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?

Опрос

Что ждет Украину в ближайшем будущем?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.