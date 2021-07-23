Коронавирус в Украине: 763 заболевших и 21 погибший

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 763 человек. Умерли 21 больной.
Детали: Темпы коронавируса в Украине пока не растут. Данные на пятницу, 23 июля, приводит министерство здравоохранения.
Сообщается, что выявили еще 763 случая заразы. Госпитализация понадобилась для 446 человек, а выздоровели 639 людей.
Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 18 411, методом ИФА – 7 630, экспресс-тестами – 14 016.
Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (226), а также Донецкой (79), Харьковской (67), Днепропетровской (39), и Херсонской (37) областях.
Умер еще 21 больной. С начала пандемии скончались 52 811 людей.
За все время заболели 2 247 419 людей, а выздоровели 2 183 642 человека.
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