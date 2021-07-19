Главные новости за 19 июля 2021 года

- В Украине идет работа над препаратами, которые имеют прямое действие на вирус. Официальное заявление МОЗ сделает в ближайшие две недели.

- Коронавирусом в Украине заболели еще 182 человека. Умерли пять людей.

- В Грузии помиловали двух спортсменов из Украины. Это совпало с визитом Владимира Зеленского.

- Киев накрыл сильный ливень. Стало известно о последствиях.

- Донецкий «Шахтер» узнал соперника, с которым сыграет в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Им стал бельгийский «Генк».

- За последнюю неделю количество случаев заражения штаммом «Дельта» в Турции выросло почти втрое. В связи с этим власти страны могут закрыть свои границы.