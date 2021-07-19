ДТП в Харьковской области: один человек погиб, четверо пострадали

Главное: ДТП произошло в Харьковской области. Погиб человек.

Детали: В минувшее воскресенье, 18 июля, на автодороге Пещанка-Карловка-Полтава в Харьковской области произошло кровавое ДТП. О нем рассказала местная полиция.

Сообщается, что столкнулись автомобили Dacia Logan и Renault Sandero. 25-летнйи водитель последней скончался в больницы.

Также были госпитализированы второй водитель и трое пассажиров.

Уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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