В ВОЗ заявили о старте третьей волны коронавируса в мире

Главное: В ВОЗ предупреждают, что мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавируса. Число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения.

Детали: Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавируса. Как пишет ТАСС, об этом чиновник сказал 14 июля, выступая в Женеве на заседании комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19.

«Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны», — сказал Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ обратил внимание на рост в мире на минувшей неделе заболеваемости, а также смертности от последствий инфицирования коронавирусом. При этом число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения.

«Вариант „дельта“ является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер», — констатировал Гебрейесус.

По его словам, дельта-вариант «присутствует сейчас более чем в 111 странах», в связи с чем ВОЗ ожидает, что «скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал».

Глава ВОЗ также назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире. Большая часть населения планеты из-за отсутствия такого доступа «находится в полной зависимости от вируса», сказал гендиректор, напомнив, что многие страны «все еще не получили никаких вакцин», а большинство государств «не получили их в достаточном количестве». Хотя международный механизм доступа к вакцинам COVAX, по словам Гебрейесуса, «может работать», масштабы его деятельности «все еще слишком малы»: к настоящему времени осуществлены поставки «лишь чуть более 100 млн доз».

В тему: В ВОЗ говорят, что на планете могут появиться и распространиться новые штаммы коронавируса. При этом в организации подчеркнули, что эти штаммы могут оказаться еще более сложными для контроля.