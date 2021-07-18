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Новости > Патриарх Кирилл рассказал о том, как Сергий Радонежский стал святым

Патриарх Кирилл рассказал о том, как Сергий Радонежский стал святым

Александра Кудрявцева
18.07.21 21:15
279
Патриарх Кирилл рассказал о том, как Сергий Радонежский стал святым
Главное: Преподобный Сергий нашел великую силу без всякой человеческой поддержки, в полном уединении, только через молитву и реальное общение с Богом.
 
Детали: Об этом сказал Патриарх Кирилл в проповеди, сообщает patriarchia.ru.
 
«Преподобный Сергий был обычным человеком, но, прибегая к особым духовным средствам, живя в уединении, он не только нашел полный покой и радость душевную, но и сподобился стать великим светильником земли — настолько, что молва о делах преподобного распространилась по всей Русской земле. Вспоминаем преподобного Сергия как человека, обретшего огромную духовную силу, силу чудотворения, силу убеждения, силу большого влияния и на князей, и на воинов, и на простых людей. Вспоминаем его именно потому, что силу свою преподобный обрел не какими-то особыми упражнениями, не какими-то особыми интеллектуальными занятиями, а через молитву, воздержание и духовный подвиг», — сказал Патриарх Кирилл.
 
Предстоятель отметил, что святой преподобный Сергий прожил жизнь уникальную. «Ценности его жизни общие, единые для всех времен, для всех народов. Значит, ценности духовной жизни, в центре которой - вера в Бога как высочайшая ценность, не должны покидать и нас ни при каких обстоятельствах. Но, опираясь на эти ценности, используем и другое, очень важное средство преодоления болезней - молитву. Когда с верой обращаемся к Господу, Он слышит наши молитвы и помогает», - считает он.
 
«Пример преподобного Сергия, который нашел великую силу без всякой человеческой поддержки, в полном уединении, только через молитву и реальное общение с Богом, должен и сегодня помочь всем понять, что вне зависимости от положения, от состояния здоровья, все одинаково близки к Господу, потому что Он всех любит и готов ответить на молитвы каждого», - заключил Патриарх Кирилл.
 
В тему: Патриарх Кирилл объяснил, как обрести дары Святого Духа.

Тэги: Патриарх Кирилл, святой

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