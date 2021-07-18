В Одессе УПЦ открыла «Аллею верности, любви и примирения»

Главное: В Одессе, в парке Шевченко, Украинская Православная Церковь открыла «Аллею верности, любви и примирения», посвященную семейным ценностям.

Владыка отметил, что открытие данного места послужит укреплению института семьи и поможет всем людям понять, что семья-это основа нашей Церкви и государства.

«Надеемся, что эта прекрасная «Аллея любви» станет традиционной для посещения влюбленными и молодоженами в день свадьбы. Все смогут помолиться здесь и получить благословение Божьей Матери, ощутить силу благодати из Каны Галилейской, где Христос благословил и освятил брачный союз», -отметил митрополит Агафангел.

Инициатором создания паркового ансамбля стал настоятель одесского храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Украинской Православной Церкви протоиерей Иоанн Гориа.

На аллее установлена Белоцерковская икона Божией Матери и камень из Каны Галилейской — места, де Господь совершил первое чудо и благословил брак.

В открытии приняли участие представители власти, духовенства, общественных организаций.

После освящения состоялся праздничный концерт с участием музыкальных коллективов, а также раздача иконок святых Петра и Февронии — православных покровителей семьи.

На территории аллеи установлены скульптурные композиции, среди которых «Лавочка примирения» с изображением сердца и обручальных колец; баннера со знаменитым «гимном любви» апостола Павла; картины, призывающие сохранить семью и проявлять заботу о родителях.

На дорожном покрытии аллее изображены цитаты, посвященные любви и семейному счастью.

«Это наш подарок городу. Важно сохранить семью. Семья — малая Церковь. Ее насаждает и благословляет Сам Господь. Мы хотим, чтобы семейные ценности, крепость брака популяризировались в нашем обществе. На «Лавочке примирения» символично выкованы обручальные кольца — как золотое кольцо не рушится, чтобы таким крепким стал брак. Такой смысл мы хотели донести до молодежи Одессы и гостей города, до семей», — сказал протоиерей Иоанн Гориа.