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Новости > Конституционный суд вынес решение о языковом законе

Конституционный суд вынес решение о языковом законе

Александр Панько
14.07.21 19:29
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Конституционный суд вынес решение о языковом законе

Главное: Закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного признан конституционным. Решение суда будет обнародовано на официальном сайте КСУ 15 июля.

Детали: Конституционный суд признал конституционным закон об украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

«Конституционный суд Украины признал конституционным закон „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“. Соответствующее решение суд принял 14 июля на пленарном заседании Большой палаты суда по делу по конституционному представлению 51 народного депутата Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение суда будет обнародовано на официальном сайте КСУ 15 июля.

25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который 16 июля того же года вступил в силу.

21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности закона. Большинство авторов представления были членами фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде предыдущего созыва. Авторы ходатайства утверждают, что закон не отвечает ряду положений Конституции, поскольку, по их убеждению, он направлен на дискриминацию русского и других языков нацменьшинств, дискриминацию граждан по языковым признакам. Также народные депутаты считают, что законом нарушен ряд конституционных прав граждан.

Кроме того, депутаты убеждены, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов.

Большинство экспертов предоставили в Конституционный суд выводы, в которых указывают, что закон о функционировании украинского языка не является дискриминационным в отношении национальных меньшинств.

7 июля 2020 года Большая палата КС начала рассмотрение этого дела.

В тему: Русский язык в Украине так и не получилось задавить.

Тэги: Украина, общество, Конституционный Суд Украины, политика, украинский язык, новости Украины

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