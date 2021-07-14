Митрополит УПЦ объяснил, для чего создан ад

Главное: Господь не создавал ад, он сотворен человеческой свободой, которая отвергла Бога.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Все ужасы вечных мук не являются творением Бога, который, будучи добр, не создавал никакого зла. Это то, что создала человеческая свобода, которая отвергла Божественную Любовь. Мука вечная — это страшная тоска мрака безлюбовного одиночества, помещенного в пустоту собственного эгоизма. Бог будет, как учит нас Библия, „всяческая во всем“. „И даже грешники в аду не будут лишены Божественной любви“, — пишет Исаак Сирин. Они, по мысли этого писателя, будут мучимы бичом Божественной любви, потому что не научились в жизни любить», — объяснил митрополит Лука.

Архиерей подчеркнул, что Бог любит каждого человека безусловной любовью, «которая не меняет свое направление даже тогда, когда перед ней явный враг, который к ней относится с ненавистью».

«Бог, который есть Любовь, любит нас всегда и Его отношение к нам не меняется даже тогда, когда человек становится злым. Господь сделал всё для того, чтобы мы имели вечное непреходящее блаженство, заплатив за это страданием собственного Божественного Сына», — сказал владыка Лука.

Он напомнил, что не только Царство Божие, но и ад находится внутри нас.

«То, чем мы наполняем свою душу, будет нашим содержанием и в вечности. С ненавистью оттолкнув протянутую к нам руку Господа, человек сам обрекает себя на муку вечную. А мы с вами, если будем внимательны к себе и всему, что нас окружает, можем не раз убедиться в том, что Бог любит каждого из нас безусловной любовью, устрояя нашу жизнь таким образом, чтобы всё в ней способствовало нашему спасению», — заключил митрополит Лука.

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