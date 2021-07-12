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Новости > Главные новости за 12 июля 2021 года

Главные новости за 12 июля 2021 года

Александр Ластенко
12.07.21 18:59
313
Главные новости за 12 июля 2021 года

— За сутки от коронавируса в Украине умерли семь больных. Заболели 174 человека.

— Из-за дельта-коронавируса в Украине активно готовят медицинскую систему к росту заболеваемости, а также наращивают темпы вакцинации населения. В Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19.

— В связи с запуском с 1 августа модели специальных обязательств, в Украине изменятся тарифы на электроэнергию для населения. Максимальный тариф составит 3,4 грн/кВТ-ч.

— В Бельгии женщина подхватила сразу два штамма коронавируса — «Альфа» и «Бета». Спасти ее не удалось.

— Компания Pfizer скоро объявит о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса. Речь идет о бустерной дозе вакцины, которая будет ставиться через шесть месяцев после первой.

— Мир должен готовиться к тому, что в любой момент может произойти очередная глобальная пандемия. Об этом заявил старший министр Сингапура Тарман Шанмугаратнам.

— Комбинация двух доз вакцины Sinovac и одной дозы вакцины AstraZeneca способна ощутимо повысить защиту против новой мутации. К такому выводу пришли таиландские ученые.

Тэги: ученые, Украина, общество, здоровье, вакцина, вакцинация, новости Украины, коронавирус, COVID-19, дельта-штамм

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