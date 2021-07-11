Студенты университета в Южной Корее начали обменивать собственные фекалии на еду и книги

Главное: Ученый из Южной Кореи разработали туалет, обменивающий фекалии на внутреннюю цифровую валюту. Ее впоследствии можно потратить на покупку товаров в местном кампусе. При этом отходы идут на выработку энергии для здания вуза.

Детали: Профессор городской и экологической инженерии из Ульсанского национального института науки и техники в Южной Корее Чо Джэ Веон изобрел безопасные для природы унитазы BeeVi. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, он выдает каждому воспользовавшемуся специально созданную для этого виртуальную валюту под названием Ggool, что по-корейски означает «мед».

В устройстве унитаза использован вакуумный насос для отправки фекалий в подземный резервуар, что сокращает расход воды. Далее микроорганизмы выделяют из экскрементов метан, который идет на производство биогаза и навоза.

Таким образом, в день студентам и сотрудникам института удается заработать около десяти цифровых монет, которые можно потратить на различные товары в кампусе — от кофе и лапши до книг.

«Когда-то я думал, что фекалии просто грязные, но теперь они для меня ценное сокровище. Я даже во время еды говорю о туалете, выбирая, какую книгу купить в следующий раз», — рассказал один из аспирантов, воспользовавшийся инновацией.

Полученное же топливо в итоге тратится на энергоснабжение здания института.

Отметим, что какое именно количество фекалий необходимо для его полноценного обеспечения электричеством, неизвестно. Однако, по словам Чо Джо Веона, от одного человека можно ежедневно получать около 50 литров метана, что достаточно для зарядки электрокара на расстояние до 1,2 км.

В тему: В июне 2021 года компания Cargill приняла решение надевать на коров специальные маски, поглощающие метан. Они работают по принципу автомобильного катализатора и призваны сократить выбросы парниковых газов. Метан считается более вредным для экологии, чем углекислый газ, приблизительно в 20-25 раз.