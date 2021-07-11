Ученые обнаружили угрожающее влияние глобального потепления на комаров

Главное: Изменение климата ускорило заражение людей малярией и лихорадкой денге, которые переносятся комарами. По прогнозам ученых, если ситуация будет так развиваться и дальше, то уже к 2080 г под риском заражения этими болезнями окажется около 8 млрд человек.

Детали: Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины обнаружили, что в некоторых африканских странах, в том числе Судане и Эритрее, а также в южноамериканской Колумбии с начала века наблюдается значительное возрождение малярии. Как сообщает Lenta.ru, одновременно количество случаев заражения лихорадкой денге увеличилось почти в 8 раз — с 505,4 тыс. в 2000 г до 5,2 млн человек в 2019-м.

По мнению исследователей, комаров сделало опаснее увеличение выбросов парниковых газов, так как глобальное потепление влияет на продолжительность сезона передачи болезней человеку с укусами насекомых.

Как утверждается, при условии повышения глобальной температуры на планете до 3,7 градуса к 2100 г число жертв от двух самых распространенных в мире болезней, переносимых комарами, сильно вырастет — уже к 2080 г под риском заражения малярией и лихорадкой денге могут оказаться около 8 млрд человек, что на 4,7 млрд больше, чем в период с 1970 по 1999 гг.

По словам одного из авторов отчета Фелипе Колон-Гонсалеса, «результаты показывают, что сценарии с низким уровнем выбросов значительно сокращают продолжительность передачи, а также число людей, подвергающихся риску». «Действия по ограничению роста глобальной температуры должны продолжаться», — заключил ученый.

В тему: В феврале 2021 года группа ученых зафиксировала стремительное увеличение содержания пресной воды в Северном Ледовитом океане. Ее проникновение в Атлантический океан может иметь катастрофические последствия для глобального климата.

В то же время глобальное потепление приводит к снижению уровня кислорода в пресноводных озерах, расположенных в поясе умеренного климата, что угрожает биоразнообразию и качеству питьевой воды.