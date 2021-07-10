Чешские ученые подсадили рыбу на метамфетамин

Главное: Ученые из Чехии обнаружили, что у рыб может возникать наркозависимость так же, как у людей.

Детали: Человечество загрязняет водоемы не только нефтью и пластиком, но и наркотическими препаратами, которые содержатся в лекарствах, или являются незаконными, как, например, метамфамин. Как сообщает ScienceAlert, по мнению ученых из Чешского университета естественных наук, эти вещества накапливаются в воде и могут изменить поведение рыб.

Для этого они создали два резервуара с водой, в которые поместили бурых форелей. В одной части емкости вода содержала метамфетамин с концентрацией, соответствующей уровню загрязнения в водоемах Чехии. Второй сосуд был наполнен чистой водой.

Спустя 8 дней ученые очистили воду от метамфетамина в экспериментальном резервуаре. Затем на протяжении десяти дней они наблюдали за поведением рыб. Выяснилось, что во время периода отмены форель, подвергшаяся воздействию метамфетамина, двигалась меньше.

Исследователи интерпретировали это как признак тревоги или стресса — это типичные признаки отмены наркотиков у людей.

После этого они перевели рыбу в другой резервуар, чтобы проверить, не ощущает ли она зависимость. Для этого ученые предоставили возможность выбора между пресной водой и водой, содержащей метамфетамин. В итоге рыба, которая провела 2 месяца в загрязненной воде, выбрала участок с наркотиком.

Исследователи также обнаружили, что метамфетамин оставался в мозгу у рыб до 10 дней после вывода из загрязненной воды.

По словам доцента университета Павла Горки, такая «наркомания» может заставить рыб собираться у нездоровых участков воды в поисках очередной «дозы», что нарушит их естественный темп жизни.

«Выявление наркомании у диких рыб может стать еще одним примером неожиданного давления на виды, живущие в городской среде», — заключил он.

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