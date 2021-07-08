В ВОЗ объяснили быстрое распространение новых штаммов коронавируса

Главное: В ВОЗ заявили, что новые опасные штаммы коронавируса опережают вакцинацию из-за неравного распределения препаратов в мире. Стратегия «вакцинного национализма» неэффективна для общественного здравоохранения.

Детали: Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новые опасные штаммы коронавируса опережают вакцинацию из-за неравного распределения препаратов в мире. Об этом он сказал в ходе брифинга в Женеве.

"Варианты (коронавируса) выигрывают сейчас гонку с вакцинами вследствие неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению«,- заявил директор ВОЗ.

По его словам, стратегия «вакцинного национализма», вследствие которой небольшое количество стран имеет большую часть вакцин от коронавируса, неэффективна для общественного здравоохранения.

Гебрейесус сказал, что многие страны, с хорошими показателями вакцинации, ослабляют карантинные ограничения так, «так будто пандемия уже закончилась». В то же время, многие государства сталкиваются с резким ростом новых случаев коронавируса и госпитализаций, который происходит на фоне появления новых штаммов и неравного распределения вакцин.

«С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения сейчас настало время, когда мир должен объединиться и заниматься пандемией сообща», — резюмировал Гебрейесус.

Глава ВОЗ призвал министров финансов и руководителей центральных банков Группы двадцати (G20) предпринять срочные шаги, чтобы положить конец пандемии, обеспечив необходимые средства для наращивания равного производства и распределения инструментов для охраны здоровья".

Он ожидает, что G20 и другие мировые лидеры поддержат объявленные ранее ВОЗ цели: достижение уровня вакцинации населения во всех странах мира в 10% к сентябрю, в 40% к концу 2021 года и в 70% к середине 2022 года.

В тему: Всемирная организация здравоохранения не рекомендует спешить с тем, чтобы смягчать карантинные ограничения. Нужно не позволить потерять достигнутые успехи.