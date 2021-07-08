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Новости > В Украине стремительно дорожает жилье

В Украине стремительно дорожает жилье

Агата Кловская
08.07.21 15:22
88
В Украине стремительно дорожает жилье

Главное: Жилье на первичном рынке в Украине за полгода подорожало на 15-18%. По итогам года эта цифра может составить 25%.

Детали: В Украине зафиксировано подорожание жилья на первичном рынке. Об этом сообщила Ассоциация специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины (АСНУ).

По итогам первого полугодия цены выросли на 15-18%, а уже по итогам года жилье может подорожать на 25%.

По данным ассоциации, на вторичном рынке жилье в зависимости от региона уже выросло в цене на 7-10%, а к концу года может подорожать в целом на 12%.

Отмечается, что в течение июля — середины августа ценовая динамика будет относительно стабильной, но уже со второй половины августа и до середины декабря стоит ожидать существенных ценовых изменений.

По словам президента АСНУ Юрия Питы, причиной такого роста является то, что за 6 месяцев спрос на жилье вырос более чем на 20% и имеются все предпосылки для его дальнейшего роста.

По мнению эксперта, есть два объективных фактора, влияющих на рост спроса и ценовую динамику — развитие ипотеки и более лояльные программы застройщиков по рассрочке.

«С одной стороны у граждан появилось больше возможностей стать собственниками жилья даже при отсутствии полной стоимости квартиры. А с другой — до сих пор рынок недвижимости является безальтернативным для сохранения и приумножения средств», — цитирует ассоциация Питу.

По его данным, по сравнению с 2020 годом, количество инвестиционных сделок с целью сохранения средств на первичном рынке вырос минимум на 15%, а в общей структуре продаж количество инвестиционных покупок жилья уже составляет более 60%.

Пита заметил, что на вторичном рынке ситуация несколько иная: жилье, особенно в домах советской эпохи, растет в цене более медленно. Такие ценовые изменения касаются в основном 1, 2-комнатных квартир в надлежащем состоянии и в удачных локациях.

Эксперт также подчеркнул, что одной из важных причин, которая побуждает повышение стоимости жилья, является инфляционный скачок и вместе с тем экономическая непрогнозируемость в стране.

«С начала года покупательная способность гривны уменьшилась официально на 9%, а фактически, по мнению экономистов, на все 15-20%. В условиях роста цен на все группы товаров и услуг вполне ожидаемо, что это сказалось на стоимости жилья», — отметил он.

По мнению эксперта, дальнейший ход на рынке жилья во многом будет зависеть от эпидемической ситуации, состояния экономики, курса гривни по отношению к доллару.

Важными станут вопросы налогообложения первичной недвижимости, развития ипотеки под покупку «первичных» квартир, а также принятие законодательных актов, направленных на защиту покупателей-инвесторов и решения проблем долгостроев.

«В случае введения на первичном рынке НДС и 18% налога с продажи 3-го объекта цены на первичке могут существенно вырасти. Это автоматически затронет и вторичный рынок в дополнительных несколько процентов», — подытожил Пита.

Согласно данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-мае 2021 года по сравнению с январем-маем 2020 года, выросли на 14,2%.

В то же время, строительные предприятия Украины в январе-мае 2021 года сократили объемы работ по сравнению с январем-маем 2020 года, на 6,1% — до 54,4 млрд грн.

В тему: Стало известно, за сколько можно было снять комнату или квартиру в Киеве в 2020 году.

Тэги: Украина, общество, квартира, жилье, новости Украины

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