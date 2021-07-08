В Ивано-Франковской области массово отравились несовершеннолетние

Главное: Люди отравились в Ивано-Франковской области. Почти все пострадавшие – несовершеннолетние.
Детали: Возле курорта Яремча (Ивано-Франковская область) произошло ЧП. О нем сообщает местная полиция.
Как стало известно, в одной из частных усадьб массово отравились люди.
Правоохранители говорят, что накануне, в среду, 7 июля, в медицинское учреждение обратились двенадцать несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет и один взрослый.
Им поставлен диагноз «пищевая токсикоинфекция».
Людей госпитализировали. Их состояние оценивается как стабильное.
Уже начато уголовное производство по части 1 статьи 325 «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений» Уголовного кодекса.
В тему: В Майдане произошло массовое отравление людей.