Стрыйский вандал устроил погром на кладбище

Главное: В Стрые задержали вандала. Он повредил десятки крестов и памятников.

Детали: В Стрые (Львовская область) задержали вандала. Об этом сообщает полиция.

Выяснилось, что 20-летний местный житель повредил пятьдесят девять крестов и памятников на кладбище.

Информируется, что сообщение о произошедшем инциденте поступило полицейским рано утром четверга, 8 июля, от очевидца.

Приехавшие копы задержали вандала на месте захоронения Сечевых Стрельцов. Он попытался сбежать, но безуспешно.

Уже открыто уголовное производство по части 2 статьи 297 «Осквернение или разрушение могилы борцов за независимость Украины» Уголовного кодекса. Теперь парень может получить за содеянное от трех до пяти лет или лишение свободы.

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