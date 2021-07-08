Коронавирус в Украине: смертность по стране остается невысокой

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 617 человек. Умерли 23 больных.

Детали: Коронавирус в Украине не набирает обороты. Данные на четверг, 8 июля, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 617 случаев заразы. Госпитализация понадобилась для 404 людей, а выздоровели 872 больных.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 17 945, методом ИФА – 9 129, экспресс-тестами – 13 819.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (181), а также Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Умерли еще 23 человека. С начала пандемии болезнь забрала 52 560 жизней.

За все время заболели 2 239 591 человек, а выздоровели 2 175 225 людей.

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