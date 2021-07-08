В порту Дубая прогремел мощный взрыв

Главное: В Дубае прогремел мощный взрыв. Скорее всего, случилось все на нефтяном танкере в порту.
Детали: Мощный взрыв прогремел в Дубае. Вероятнее всего это произошло на нефтяном танкере. Об этом сообщает ELINTNews.
Взрыв прогремел в порту. Скорее всего, на нефтяном танкере.
«Крупный взрыв и пожар в порту Джебель Али, Дубай, ОАЭ. Сообщается, что это было на нефтяном танкере», — говорится в сообщении.
В сети появились кадры огромного пожара. О причинах взрыва пока ничего неизвестно.
Кроме того, Dubai Media Office подтверждает взрыв и информирует, что он произошел на корабле.
«Сообщается, что пожар возник в контейнере на корабле, стоящем на якоре в порту Джебель-Али. Команда гражданской обороны Дубая работает над тушением пожара», — говорится в сообщении.
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