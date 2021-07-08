ВОЗ не рекомендует спешить смягчать карантин

Главное: Всемирная организация здравоохранения не рекомендует спешить с тем, чтобы смягчать карантинные ограничения. Нужно не позволить потерять достигнутые успехи.

Детали: Глава Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан призвал страны проявлять крайнюю осторожность при снятии ограничений на COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, неспешное смягчение карантина позволит не потерять достигнутые успехи.

Райан заявил, что, хотя каждая страна должна решать сама, люди, включая невакцинированных, должны взять на себя ответственность за защиту себя и других, чтобы больницы не были переполнены очередной волной пандемии.

«Идея о том, что все защищены, и это „Кумбайя“, и все вернется к норме, я думаю, сейчас является очень опасным предположением в любой точке мира, и это все еще опасное предположение в европейской среде. Мы бы попросили правительства в этот момент не терять достигнутые успехи», — заявил представитель ВОЗ.

ВОЗ также призвала страны, включая США и Швейцарию, которые вакцинируют детей в возрасте от 12 до 15 лет, вместо этого пожертвовать дозы в программу обмена вакцинами COVAX, чтобы улучшить доступ медицинских работников и пожилых людей в странах с низким уровнем дохода.

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