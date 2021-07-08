Тарантино прикупил себе столетний кинотеатр

Главное: Квентин Тарантино купил себе кинотеатр в Лос-Анджелесе. Ему почти сто лет.

Детали: Известный голливудский режиссер Квентин Тарантино сделал сам себе оригинальный подарок. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что он приобрел в Лос-Анджелесе кинотеатр The Vista Theatre, который был открыт в далеком 1923-м году. Здание находится на легендарном бульваре Сансет.

В прошлом году кинотеатр, который имеет всего один зал и вмещает четыреста зрителей, был закрыт из-за пандемии коронавируса.

Квентин Тарантино сказал: «Это прекрасная жемчужина в королевской короне. Постараемся открыть его к Рождеству. Хочу показывать тут как старые, так и новые фильмы. Он не будет похож на мой кинотеатр New Beverly Cinema».

Стоит добавить, что свой предыдущий кинотеатр Квентин Тарантино приобрел в 2007 году. В нем демонстрируют исключительно 35 - и 16-миллиметровые фильмы, большинство из которых он предоставил из своей личной коллекции.

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