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Новости > В УПЦ сегодня поминают Митрополита Владимира - 7 лет со дня смерти

В УПЦ сегодня поминают Митрополита Владимира - 7 лет со дня смерти

Александра Кудрявцева
05.07.21 12:05
308
В УПЦ сегодня поминают Митрополита Владимира - 7 лет со дня смерти
Главное: В епархиях Украинской Православной Церкви почтили память Блаженнейшего Митрополита Владимира, который возглавлял Церковь 22 года.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, заупокойные панихиды и литии состоялись в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви в седьмую годовщину со дня смерти Блаженнейшего Владимира.
 
В Киево-Печерской лавре в Академическом храме в честь Рождества Божией Матери заупокойную Божественную литургию возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
 
По окончании литургии Предстоятель, наместник лавры, духовенство и верующие прошли к могиле Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана), где Митрополит Онуфрий возглавил заупокойную литию.
 
Заупокойные богослужения у могилы Блаженнейшего владыки духовенство совершает в течение дня.
 
*** Блаженнейший Митрополит Владимир 22 года нес послушание Предстоятеля Украинской Православной Церкви, был блестящим богословом, проповедником, духовным писателем и журналистом.
 
Митрополит Владимир (Сабодан) родился 23 ноября 1935 года в селе Марковцы Летичевского района Хмельницкой области. С 9 лет нес послушание при Свято-Архангело-Михайловском храме родного села.
 
По окончанию Меджибожской средней школы учился в Одесской духовной семинарии (1954 −1958), в 1958 году поступил в Ленинградскую духовную академию, которую закончил в 1962 году со степенью кандидата богословия за научную работу «Христос Спаситель — Начальник мира».
 
14 июня 1962 г. митрополит Херсонский и Одесский Борис (Вик) рукоположил в сан диакона, 15 июня — в сан иерея, 26 августа отец Виктор был пострижен в монашество с наречением имени в честь святого равноапостольного князя Владимира.
 
В 1965 году закончил аспирантуру при Московской духовной академии, стал ректором Одесской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита.
 
В 1966 году назначен заместителем начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме.
 
23 июня 1966 года стал епископом Звенигородским, викарием Московской епархии с поручением выполнять обязанности представителя РПЦ на Всемирном совете Церквей.
 
28 ноября 1968 года епископ Владимир был перемещен на Переяслав-Хмельницкое викариатство Киевской епархии. С 20 марта 1969 года — епископ Черниговский и Нежинский, временно руководил Сумской епархией.
После возведения в сан митрополита 16 июля 1982 г. возглавил Ростовскую и Новочеркасскую епархию. 28 марта 1984 года митрополит Владимир назначен Патриаршим экзархом Западной Европы. С 30 декабря 1987 года — управляющий делами Московского Патриархата и постоянный член Священного Синода.
 
27 мая 1992 года Архиерейским Собором Украинской Православной Церкви избран Митрополитом Киевским и всея Украины, Предстоятелем Украинской Православной Церкви.
 
Покойный Блаженнейший нес свое послушание до последнего дня жизни, хотя и был тяжело болен. Почил Митрополит Владимир 5 июля 2014 года в Киеве, 7 июля его похоронили у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской лавре.
 
В тему: В Киево-Печерской лавре простились с луганским митрополитом УПЦ Митрофаном (Юрчуком).
 

Тэги: Митрополит Владимир (Сабодан), УПЦ, Митрополит Онуфрий

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