Под Киевом покажут средневековую моду

3 и 4 июля Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на яркую шоу-программу «Калейдоскоп исторических костюмов». Посетителей ждут театрализованный показ средневековой моды, конно-трюковые выступления, постановки на историческую тематику, древнеславянские забавы и мастер-классы. А еще прогулки на лошадях, вкуснейшие блюда с костра и много интересного из жизни средневекового города.

Лето в разгаре, значит, самое время уехать из шумного пыльного города, чтобы провести выходные на свежем воздухе и узнать много нового и интересного о жизни наших предков.

В Княжестве воссоздается исторический центр Киева V-XIII веков, известный как Детинец (или Град Владимира) в реальном размере, с учетом знаний современной науки. За въездными воротами гостям откроется настоящий, живой средневековый город с монументальным оборонным комплексом «Заборола» (длиной около 300 м), Михайловскими воротами (высотой в 21 м), усадьбами древних киевлян, сторожевыми башнями, княжескими теремами и трибунами. А дополнят впечатления уникальные исторические экспозиции на территории комплекса.

Здесь можно ощутить неповторимую атмосферу Киевской Руси, пропитанную величием побед, грандиозностью средневековых сооружений и доброжелательностью жителей Древнего Киева!

3 и 4 июля в Древнем Киеве пройдет яркая шоу-программа «Калейдоскоп исторических костюмов». В эти дни гости увидят самые разнообразные костюмы и военную амуницию времен Киевской Руси: скифов, римлян, византийцев, викингов, венгров, половцев, монголов... И, конечно же, русичей — от обычного горожанина, ремесленника, дружинника до великих князя и княгини.

В завершение театрализованного показа исторической моды гостей ждет незабываемая фотосессия с участниками действа.

Посетители увидят не только театрализованный парад исторических персонажей, но и «военную моду», и не на подиуме, а «в действии». А кроме исторических костюмов зрителям покажут и традиционную экипировку лошадей.

Ведь в эти дни пройдут театрализованные выступления конных каскадеров по виртуозному владению различными видами средневекового оружия верхом на коне: мечами, копьями, сулицами. Впечатлит гостей уникальное действо — конный турнир, участники которого будут облачены в яркие исторические костюмы.

Изюминкой программы 3 и 4 июля станет то, что гости смогут принять участие в показе «исторической моды», посетив Княжескую костюмерную и облачившись в средневековые наряды.

Также зрители увидят выступления конных лучников: верхом на лошади на полном скаку спортсмены будут состязаться в меткости стрельбы из настоящих средневековых луков. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но, в то же время, азартное и захватывающее зрелище для посетителей.

Гостей Древнего Киева ждет знакомство с живой коллекцией лошадей редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Все желающие смогут подойти к этим прекрасным животным, погладить их, сфотографироваться и прокатиться верхом или в экипаже.

В Княжестве можно освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14 и (050) 385-20-35. Уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков!

Гости Княжества будут не просто зрителями. Все желающие смогут приобщиться к веселью, приняв участие в веселых и занимательных играх, конкурсах, танцевальных флеш-мобах и зажигательных славянских хороводах.

И, как всегда, на территории Древнего Киева можно отведать вкуснейших блюд, приготовленных на открытом огне, пострелять из лука в средневековом тире, отчеканить монету «на счастье», пролететь на канатном спуске «Полетайло» и спуститься со скоростной горки «Змей Горыныч». В гостях у знахарки-волхвини посетители смогут узнать о самом сокровенном и отведать травяных чаев по древним рецептам. А в средневековых лавках можно выбрать оригинальные сувениры ручной работы.

Желающие продолжить путешествие в Средневековье могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при условии предварительного бронирования).

В программе возможны изменения.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Лучшая дорога своим автомобилем — через город Обухов, которая указана на сайте Княжества в разделе «Контакты». GPS-навигаторы часто указывают дорогу не через Обухов, ей следовать не рекомендуется.

Цена билета: полный билет для взрослого —200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com