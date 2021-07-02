На выходных спортсмены перекроют центр Киева. Движение транспорта будет крайне затруднено

Главное: 3 и 4 июля в столице ограничат движение на ряде улиц из-за проведения соревнований по триатлону.

Детали: В Киеве с 6 утра 3 июля по 22 часа 4 июля будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади из-за проведения «Олимпик Триатлон Кубок Киева 2021». Как сообщается на официальном канале Киевской городской государственной администрации в Telegram, также с 16:00 до 20:00 3 июля будет перекрыта улица Трухановская.

4 июля движение по улицам Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, Набережном шоссе, Трухановской, Боричеву и Владимирском спуске будет перекрыто с 7:00 до 13:00.

В это же время будет перекрыто движени также на Гаванском мосту и поворота с моста Метро на Набережное шоссе.

Также предусмотрено внесение изменений в движение общественного транспорта в маршруты автобусов № 62, 114 и 115.

В тему: Со 2 июня по 31 июля в Киеве ограничено движение автомобилей на Кольцевой дороге в связи с проведением ремонта.