Митрополит УПЦ рассказал о смысле поста в Православии

Главное: Для Господа важен не просто отказ от определенных продуктов во время поста, а стремление человека изменить себя к лучшему и победить грех.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Богу, по большому счету, не важно то, что мы отказываемся от тех или иных продуктов, но Ему важно, почему мы это делаем и зачем. Если мы берем на себя этот подвиг ради любви к Богу и его святым апостолам, ради того, чтобы обессилить своего ветхого человека и обновиться в новом, то этот пост будет Ему угоден. Но если при этом мы будем превозноситься над теми, кто пост не соблюдает, то лучше было бы таким людям не поститься вовсе, чем губить свою душу фарисейской гордыней и показным благочестием», — объяснил митрополит Лука.

Он привел пример из Евангелия, когда к Христу «пришли „компетентные иудейские религиоведы“ (фасисеи — ред.) с замечаниями и претензиями по поводу духовного руководства Иисуса своими учениками».

«Они ставили Христу в вину то, что Его ученики не соблюдали пост так, как это делают фарисеи. Нужно понимать, что пост для таких вот знатоков закона стал чем-то вроде публичной декларации своих убеждений, в которой вера уродливым образом соединялась с самолюбованием и самоутверждением. Они надевали на себя ветхие одежды, посыпали голову пеплом, ходили с унылыми лицами, старались напоказ молиться в местах больших скоплений людей. Спаситель не раз обличал таких „постников“ в лицемерии и показном благочестии. Ответом на претензии этих ревнителей веры была притча Христа о новых и ветхих мехах и о заплатах, которые бессмысленно пришивать к тому, что уже окончательно обветшало», — напомнил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что православным важнее смысл поста, а простое соблюдение установленных норм.

«Нас с вами Спаситель отнес к „новым мехам“, к тем, в которые налито душистое вино Нового Завета. Если же мы аромат любви к Богу и людям, которые должны быть в основе всех соблюдаемых нами уставных церковных предписаний, поставим ниже самих обрядовых норм, то станем подобны тем „ветхим мехам“, которые уже не способны удержать в себе благодать Божию. Сейчас, в период Петрова поста, христианам важно и нужно об этом помнить», — подытожил архиерей.

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