Российский абстракционист установил памятник на «перевале Дятлова»

Главное: В Уральских горах установили памятник девяти студентам туристической группы Игоря Дятлова, погибшим в 1959 году при загадочных обстоятельствах.

Детали: На перевале Дятлова в Свердловской области установили памятник погибшим там в 1959 году студентам. Автором монумента стал художник-авангардист Григорий Энви (Масленников). Как сообщает Lenta.ru, художник сам поднимал скульптуру на гору Холатчахль.

Высота монумента составляет 4 м. Он представляет собой четыре человеческие фигуры в разных позах, что символизирует разные версии гибели молодых людей. Памятник изготовлен из прочных материалов, выдерживающих суровые погодные условия Уральских гор.

Ее установили в 50 метрах от места, где находилась палатка погибшей группы. «Мало кто знает о точке, где она находилась. Зимой найти это место практически невозможно — все занесено снегом. Памятник поможет сориентироваться приезжающим на перевал туристам», — заявил автор проекта.

Справка: Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе предположительно в ночь на 2 февраля 1959 г. По результатам официального расследования, происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий причин происшествия, которые до настоящего времени продолжают привлекать внимание публики.

В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку перевал получил название «перевал Дятлова».

В тему: В феврале 2019 года Валентин Дегтерев изложил гипотезу, согласно которой туристов могли убить незаконные золотободытчики.

В феврале 2019 года прокуратура возобновила уголовное дело о гибели туристической группы Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году.

Впоследствии они пришли к выводу, что участники группы «совершили серьезную ошибку при выборе места последней ночевки на склоне горы: на их палатку сошел снежный оползень массой не менее нескольких тонн, который они частично спровоцировали сами, подрезав склон».

В середине 2020 года последний из оставшихся в живых участников операции по поискам группы Дятлова подверг резкой критике официальные результаты расследования. Он убежден, что причиной загадочной трагедии стала техногенная авария.

Читайте здесь все, что нужно знать о Перевале Дятлова.

Мы также собрали в одном видео на канале «Фразы» все основные версии гибели группы.