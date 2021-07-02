Спустя 21 год убийца Гонгадзе окончательно получил высшую меру наказания

Главное: Верховный суд оставил в силе приговор генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному к высшей мере наказания за убийстве журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году.

Детали: 2 июля Верховный суд Украины утвердил приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на адвоката семьи Гонгадзе Валентину Теличенко, жалобы на приговор подали сам Пукач, а также представители второго потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского.

Бывший милиционер просил смягчить наказание, а адвокаты Подольского — отправить дело на новое рассмотрение.

Суд отказал им в этих требованиях.

Отметим, что это решение обжалованию не подлежит.

В тему: В январе 2013 года бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

В январе 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе.

В начале 2018 года суд удовлетворил ходатайство защиты Пукача и по «закону Савченко» пересчитал 6,5 лет его предварительного заключения как 13 лет основного наказания. Таким образом, по состоянию на 10 января 2017 года осужденный отбыл более 14 лет тюремного заключения.