В Киеве ушла в небытие одна из распространенных профессий

Главное: С 1 июля в наземном городском транспорте Киева прекращена работа кондукторов. Часть из них, которые подходят по возрасту, будут работать контролерами.

Детали: В наземном городском транспорте Киева с 1 июля официально упразднена должность кондуктора. Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на «Киевпастранс», часть сотрудников, которые выполняли эту работу, будут переведены на смежные профессии.

В частности, ими будет усилен штат контролеров, которые проверяют оплату проезда в городском транспорте.

На предприятии отметили, что штат кондукторов насчитывал до 1 тыс. человек. Части из них пришлось уволиться, поскольку они не подходят по возрасту.

При этом в «Киевпасстрансе» призвали пассажиров исправно оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, поскольку отныне будет усилен контроль на всех маршрутах.

В тему: В середине мая 2021 года первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что процесс изменения тарифа на проезд в коммунальном общественном транспорте продолжается два-три месяца и окончательное решение будет принято после тщательного анализа расчетов, предоставленных перевозчиками.

В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что решение по поводу подорожания проезда в метро будет приниматься этим летом. При этом он успокоил людей, что сильно по карманам пассажиров это не ударит.

30 июня Киевская городская государственная администрация отложила введение автоматизированной системы учета проезда в городских маршрутках до конца 2022 года.

О том, как мэр Виталий Кличко превращает метро и трамвай в предметы роскоши, читайте здесь.