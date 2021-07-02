Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве ушла в небытие одна из распространенных профессий

В Киеве ушла в небытие одна из распространенных профессий

Александр Панько
02.07.21 14:42
485
В Киеве ушла в небытие одна из распространенных профессий

Главное: С 1 июля в наземном городском транспорте Киева прекращена работа кондукторов. Часть из них, которые подходят по возрасту, будут работать контролерами.

Детали: В наземном городском транспорте Киева с 1 июля официально упразднена должность кондуктора. Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на «Киевпастранс», часть сотрудников, которые выполняли эту работу, будут переведены на смежные профессии.

В частности, ими будет усилен штат контролеров, которые проверяют оплату проезда в городском транспорте.

На предприятии отметили, что штат кондукторов насчитывал до 1 тыс. человек. Части из них пришлось уволиться, поскольку они не подходят по возрасту.

При этом в «Киевпасстрансе» призвали пассажиров исправно оплачивать проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах, поскольку отныне будет усилен контроль на всех маршрутах.

В тему: В середине мая 2021 года первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявил, что процесс изменения тарифа на проезд в коммунальном общественном транспорте продолжается два-три месяца и окончательное решение будет принято после тщательного анализа расчетов, предоставленных перевозчиками.

В свою очередь, городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что решение по поводу подорожания проезда в метро будет приниматься этим летом. При этом он успокоил людей, что сильно по карманам пассажиров это не ударит.

30 июня Киевская городская государственная администрация отложила введение автоматизированной системы учета проезда в городских маршрутках до конца 2022 года.

О том, как мэр Виталий Кличко превращает метро и трамвай в предметы роскоши, читайте здесь.

Тэги: Киев, автобус, общество, троллейбус, транспорт, проезд, трамвай, новости Украины, кондуктор

Комментарии

Статьи

02.07.21 12:35

Дедушка советской ракетной программы: Фау-2. Часть 1

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Украсть у «каждого акционера» «ПриватБанка» путем мошенничества в ИТ-тендерах
01.07.21 18:03

Украсть у «каждого акционера» «ПриватБанка» путем мошенничества в ИТ-тендерах

Автор: «Цензор»

Выбор редакции
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.07.21 15:15

Епископ УПЦ рассказал, что поможет преодолеть отчаяние и страх во время болезни
02.07.21 14:58

Мост Патона в Киеве в очередной раз превратился в водопад
02.07.21 14:38

Сегодня состоится премьера фильма о самом необычном святом ХХ века - святителе Иоанне Шанхайском
02.07.21 14:15

Известный врач-священник УПЦ рассказал, чего нельзя просить у Бога
02.07.21 14:03

Специалисты оценили шансы Ярмоленко и Яремчука стать лучшими бомбардирами Евро-2020
02.07.21 13:56

Сотни тысяч болельщиков требуют переигровки матча между Францией и Швейцарией на Евро-2020
02.07.21 13:37

Украинцев решили привить от коронавируса прямо во время крупного музыкального фестиваля
02.07.21 13:10

В начале следующей недели грозовые дожди основательно накроют всю Украину
02.07.21 12:39

«Украинская земля бесценна»: в Минагрополитики объяснили, с какой целью открыли рынок
02.07.21 12:35

На Закарпатье освящены часовни УПЦ
02.07.21 12:39

«Украинская земля бесценна»: в Минагрополитики объяснили, с какой целью открыли рынок
02.07.21 10:38

УЕФА обвинили в новой вспышке коронавируса в Европе
02.07.21 09:02

Смертность от коронавируса в Украине снизилась перед выходными
01.07.21 18:59

Главные новости за 1 июля 2021 года
01.07.21 16:57

Стало известно, сколько участков земли было продано в первый день отмены моратория
01.07.21 14:53

В Украине официально появился собственный Нью-Йорк
01.07.21 13:59

Прожиточный минимум в Украине опять превысил размер минимальной пенсии
01.07.21 12:51

Трамп стал одним из худших президентов в истории США и захотел попробовать еще раз
01.07.21 09:01

В Украине заработал рынок земли
01.07.21 08:42

Коронавирус в Украине: смертность до сих пор остается не очень высокой
25.06.21 16:05

Во Львове поезд «забыл» пассажиров, увезя их вещи в Киев
30.06.21 08:05

Евро-2020: Украину назвали главным аутсайдером турнира
28.06.21 16:05

В УПЦ рассказали, что нападающие на крестный ход в Нежине вместо рук использовали отрубленное копыто
25.06.21 16:15

В УПЦ отметили 50 лет монашества Митрополита Онуфрия и святые именины Предстоятеля
25.06.21 16:53

Кабмин утвердил меры по противодействию штамму «Дельта»
27.06.21 15:22

Молодой марафонец умер перед самым финишем в центре Львова
26.06.21 15:05

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили день памяти митрополита Киевского, убитого в 1918 году
27.06.21 18:05

В РПЦ считают, что Варфоломей может принять решение «воссоединиться» с Католической Церковью
29.06.21 17:06

«Если нет, то может убираться»: команда Лопеса поставила Ломаченко интересное условие для реванша
27.06.21 17:45

В Сумской области УПЦ провела форум священников и мирян
Фото и Видео
Мост Патона в Киеве в очередной раз превратился в водопад
Мост Патона в Киеве в очередной раз превратился в водопад
Мост Патона в Киеве в очередной раз превратился в водопад
Мост Патона в Киеве в очередной раз превратился в водопад
Аномальная жара в Канаде сожгла целую деревню
Аномальная жара в Канаде сожгла целую деревню
Появилось видео, как в Киеве у троллейбуса на ходу лопнуло колесо
Появилось видео, как в Киеве у троллейбуса на ходу лопнуло колесо
Опубликовано видео, как в России девочка зарезала мальчика
Опубликовано видео, как в России девочка зарезала мальчика
Появилось видео, как ракета Маска вывела на орбиту 88 спутников
Появилось видео, как ракета Маска вывела на орбиту 88 спутников
В Одессе пассажир троллейбуса ударил водителя. И получил ответку ногами
В Одессе пассажир троллейбуса ударил водителя. И получил ответку ногами
Криптовалютчики едва не оставили без света часть Черниговской области
Криптовалютчики едва не оставили без света часть Черниговской области
Опубликовано видео эпичного празднования столетия Коммунистической партии Китая
Опубликовано видео эпичного празднования столетия Коммунистической партии Китая
Журналисты сняли видео шикарного имения братьев Кличко в лесу на берегу Киевского моря
Журналисты сняли видео шикарного имения братьев Кличко в лесу на берегу Киевского моря
В Киевской области заметили необычные облака
В Киевской области заметили необычные облака
fraza.com
Новости блогосферы
27.06.21 18:06

Война как лекарство от помутнения рассудка...
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?

Опрос

Кто больше угрожает нацбезопасности Украины?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.