Украинцев решили привить от коронавируса прямо во время крупного музыкального фестиваля

Главное: Министерство здравоохранения Украины откроет центр массовой вакцинации на ВДНХ на время проведения крупного музыкального фестиваля Atlas Weekend. Здесь все желающие смогут привиться вакциной CoronaVac по предварительной записи.

Детали: В течение фестиваля Atlas Weekend на ВДНХ в Киеве будет работать центр массовой вакцинации. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, с 5 по 11 июля желающие смогут сделать прививку от COVID-19 в павильоне №9 по предварительной записи.

По мнению министра здравоохранения Виктора Ляшко, «это позволит не только защитить больше людей от коронавируса, но и популяризировать прививки среди молодежи».

"Наша цель - сделать прививку от COVID-19 как можно большему количеству украинцев, чтобы достичь коллективного иммунитета», - объяснил он, добавив, что Центр вакцинации будет работать с 10:00 до 16:00.

Привиться там могут все желающие по предварительной записи, билет на сам фестиваль для процедуры иммунизации иметь не надо.

В центре будут вакцинировать препаратом CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Прививки будут делать восемь мобильных бригад по иммунизации. Также на территории центра будет дежурить команда по оказанию экстренной медицинской помощи.

В тему: По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, до конца июля Украина получит 2 млн доз вакцины Moderna и 1 млн вакцин Pfizer.