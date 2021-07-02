Байден предложил необычную версию обрушения 12-этажного дома в Майами

Главное: Президент США Джо Байден не исключает, что причиной обрушения дома в Майами могло стать повышение уровня моря, связанное с глобальным потеплением.

Детали: Возможной причиной обрушения 12-этажного дома в Майами на Серфсайде могло стать глобальное потепление. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, такое мнение выразил президент США Джо Байден.

При этом он подчеркнул, что не располагает твердыми доказательствами такой версии случившегося, но, по некоторым данным, обрушение произошло из-за повышения уровня моря.

По словам Байдена, данную тему подняли родственники жильцов дома в ходе его визита в Майами.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на мэра округа Майами-Дейд Даниэлла Ливайн Кава, после недели круглосуточных раскопок поиск жертв в обвале дома в Серфсайд в Майами приостановили из-за «структурных проблем» по поводу того, что осталось уцелевшим от здания.

Кава объявила, что работа возобновилась там, где это было признано безопасным.

Она также сказала, что официальные лица готовятся к возможному сносу башни кондоминиума.

Отметим, что, по последним официальным данным, в результате аварии погибли 18 человек, еще 145 числятся пропавшими без вести. Большинство из них могут быть погребены под обломками. При этом официальные причины обрушения до сих пор не установлены.

В тему: 24 июня 2021 года в Майами обрушилось 12-этажное здание. Под завалом оказались люди.