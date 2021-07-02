11-летний мальчик разбился за рулем BMW во Львовской области

Главное: Во Львовской области 11-летний мальчик разбился за рулем BMW. Кроме него, в салоне автомобиля были его отец и владелец транспортного средства, оба — в нетрезвом состоянии.

Детали: В ночь на 2 июля в селе Рясное Львовской области 11-летний житель Львова не справился с управлением автомобилем BMW, в результате чего автомобиль съехал с проезжей части в кювет. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, от полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, управлять транспортным средством ребенку позволил отец — 35-летний житель села Рясное, который также находился в автомобиле. С ними в автомобиле также находился владелец, 23-летний житель того же села.

Оба взрослых были в нетрезвом состоянии, в ДТП они получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Следователи отдела расследований преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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