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Новости > УЕФА обвинили в новой вспышке коронавируса в Европе

УЕФА обвинили в новой вспышке коронавируса в Европе

Александр Панько
02.07.21 10:38
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УЕФА обвинили в новой вспышке коронавируса в Европе

Главное: ВОЗ утверждает, что рост заболеваемости ковидом в Европе вызван толпами людей, собирающихся на стадионах, в пабах и барах, чтобы посмотреть футбольные матчи Евро-2020.

Детали: Всемирная организация здравоохранения обеспокоена тем, что толпы людей на футбольных стадионах в странах, принимающих Чемпионат Европы по футболу, а также в барах и пабах, способствуют росту заболеваемости коронавирусной болезнью в Европе. Как сообщает Reuters, по данным ВОЗ, за прошлую неделю количество новых случаев заболевания возросло на 10%, в том числе из-за ослабления социальных ограничений.

Старший офицер организации по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд подчеркнула, что нужно учитывать не только безопасность обстановки на самих стадионах, но и транспортную ситуацию.

«Нам следует смотреть не только на стадионы, но и на то, как люди туда добираются: путешествуют ли они в колоннах из переполненных автобусов? И когда покидают стадионы, заходят ли они в переполненные бары и пабы, чтобы посмотреть матчи?», — заявила она, подчеркнув, что именно такие незначительные продолжающиеся действия провоцируют рост инфицирования.

Как сообщает The New York Times, в Шотландии более 2000 человек получили положительный результат тестирования на коронавирус после просмотра игры Евро-2020 на стадионе, в фан-зоне или в пабе. Почти 2/3 этих случаев были связаны с игрой в Лондоне в середине июня.

Кроме того, по крайней мере 120 болельщиков из Финляндии заразились после поездки в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть игру своей команды.

Между тем, как сообщает Lenta.ru, глава Министерства внутренних дел Германии Хорст Зеехофер прямо обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций в причастности к росту больных COVID-19. Он назвал УЕФА «абсолютно безответственным» и предположил, что ее представители слишком меркантильны, чтобы задумываться о здоровье людей.

В тему: В ночь на 30 июня 2021 года сборная Украины по футболу сумела пробиться в четвертьфинал Евро-2020, обыграв сборную Швеции со счетом 2:1. Соперником украинцев стала сборная Англии, которая в 1/8 победила Германию со счетом 2:0. Игра состоится 3 июля в Риме.

Тэги: футбол, здоровье, мир, УЕФА, Всемирная организация здравоохранения, спорт, Евро-2020, коронавирус

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