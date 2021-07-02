ДТП в Одесской области: погибли женщина и мальчик

Главное: Женщина и ребенок стали жертвами ДТП в Одесской области. Их сбил автомобиль.

Детали: Вечером четверга, 1 июля, возле села Староказачье в Одесской области произошло резонансное ДТП. Тут автомобиль Nissan под управлением 33-летнего водителя сбил трех человек, сообщает местная полиция.

Очевидцы говорят, что наезд случился прямо на пешеходном переходе на трассе Одесса-Рени.

Увы, в результате аварии скончались женщина и мальчик.

Еще одна женщина была госпитализирована.

Сейчас продолжается следствие.

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