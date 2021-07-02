Эксперт поведала о мутации коронавируса кое-что жуткое

Главное: Мутация коронавируса стала быстрее. Двадцать штаммов за две месяца.

Детали: Мутация коронавируса ускорилась. Об этом говорит эпидемиолог и эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград, слова которой приводит «Укринформ».

Эксперт отметила: «В первый год пандемии в течение месяца возникала одна мутация. Сейчас за последние три месяца появилось двадцать мутаций. И это вызывает обеспокоенность».

Специалист считает, что со временем зараза должна ослабить свои патогенные свойства, как это произошло с натуральной оспой или легочной чумой, однако сейчас наблюдается становление пандемического варианта.

Она информирует: «Сначала вирус агрессивен, набирает потенциал, накапливает себя до определенной биомассы, далее закрепляется и только потом происходит спад патогенных свойств. О последней фазе говорить еще рано».

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