Главные новости за 1 июля 2021 года

— С сегодняшнего дня в Украине начинает действовать рынок земли. Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, для продажи земельного участка его владелец обязан иметь кадастровый номер участка.

— По подсчетам министра юстиции Дениса Малюськи, больше трех десятков договоров было зарегистрировано за первый день работы рынка земли в Украине.

— Минимальная пенсия в Украине выросла на 4,8%. Сейчас это 1 854 гривны.

— Прожиточный минимум в Украине с сегодняшнего дня увеличился на 105 грн и составляет 2189 грн. Это на 335 грн больше, чем размер минимальной пенсии. Также с сегодняшнего дня выросла страховая пенсия, которая не пересчитывалась с 2019 года.

— Парламент переименовал поселок Новгородское в Донецкой области. Теперь он называется Нью-Йорк.

— В Виннице умер единственный в Украине ребенок, имеющий редкое генетическое заболевание — преждевременное старение организма. Несмотря на то, что Ире Химич было всего 10 лет, из-за прогерии возраст ее организма насчитывал около 60 лет.

— Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир достраивают элитный особняк в стиле альпийского шале в с. Лютеж под Киевом, усилив охрану и глушение беспилотников.

— В Украине бушевала непогода. Без электричества остались 302 населенных пунктов.

— Погода повлияла на ход поездов в Украине. Названы рейсы, которые задержатся.

— В Киевской области заметили серебристые облака. Об их природе рассказали в Гидрометцентре.

— В Киеве произошло ДТП с фурой. Пострадали два человека.

— Андрей Ярмоленко, Николай Матвиенко и Александр Зинченко занимают соответственно 4, 17 и 19 места в рейтинге лучших игроков Евро-2020, составленном УЕФА.

— Российский болельщик Денис Смоленский утверждает, что власти арестовали украинца, избившего его во время матча Евро-2020 Швеция-Украина.

— 45-й президент США Дональд Трамп объявил о желании вновь побороться за пост на очередных выборах, которые состоятся в 2024 году. При этом он признан одним из худших президентов в истории страны.