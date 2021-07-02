Составлен список продуктов, помогающих от головной боли

Главное: Появился список продуктов, которые помогут от головной боли. Среди них – капуста и кофе.

Детали: Эксперты издания Delish назвали продукты, которые помогут при головной боле. Появился их список.

Так, в публикации сказано, что были изучены научные исследования, после чего и появился данный перечень.

Среди лучших способов унять головную боль специалисты назвали капусту, шпинат, бананы и шоколад: они содержат большое количество фолиевой кислоты и магния.

Также советуют употреблять продукты полиненасыщенные Омега-3 жирными кислотами – лосось и авокадо.

Рекомендуется есть и грибы – это источник рибофлавина, необходимого при частых мигренях.

Отмечается: «Сладкий картофель, брокколи и свекла содержит бета-каротин, витамины В2, В6 и группы С, марганец, калий и ниацин. Они способствуют снижению воспалительного процесса».

Наконец, информируется: «Употребление кофе помогает при мигренях, но дневная норма получаемого кофеина не должна превышать сто миллиграммов».

В тему: Ученые рассказали об еще одной пользе кофе.