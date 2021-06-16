Европейцы продолжают путать Украину с Россией на Евро-2020

Главное: Официальные трансляторы Евро-2020 в Ирландии и Польше перепутали флаги Украины и России в анонсе первого круга чемпионата в группе С.

Детали: Ирландская телерадиокомпания RTE, которая является официальным транслятором чемпионата Европы по футболу в своей стране, поставила напротив сборной Украины российский флаг. Как сообщает «Фокус», такую ошибку телевизионщики допустили в анонсе матчей чемпионата на 13 июня, когда наша команда встречалась с Нидерландами.

При этом флаги остальных стран были показаны правильно.

Тогда же польский телеканал TVPSport в календаре матчей также поставил флаг РФ напротив Украины. Однако, в этом случае телевизионщики перепутали флаги всех 6 сборных, которые появились на экране.

В тему: 13 июня 2021 года сборная Украины в матче против Нидерландов в рамках Чемпионата Европы по футболу проиграла со счетом 3:2. По ходу матча наша сборная проигрывала со счетом 2:0 и сумела отыграться, однако на последних минутах пропустила решающий мяч.

Это был первый матч в истории турнира, когда во втором тайме были забиты сразу пять мячей при отсутствии голов в первом.

После первого тура Украина занимает третью строчку в группе С, не набрав очков.