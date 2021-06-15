Россия может подложить Украине коронавирусную свинью

Главное: Новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса «Дельта» быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года.

Детали: С начала апреля межведомственная рабочая группа представителей Национальной академии наук Украины, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Винницкого национального технического университета и Национальной академии медицинских наук Украины создавала и тестировала математическую модель SEIR-U, чтобы прогнозировать развитие эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. Как сообщает пресс-служба Национальной академии наук Украины, последние новости по распространению штамма «Дельта», впервые обнаруженного в Индии, вызывают обеспокоенность ученых.

Как отмечается, штамм «Дельта» больше распространился именно в странах Европы с самыми высокими темпами роста заболеваемости: России, Португалии и Великобритании. Отдельно ученые отмечают, что стремительный рост заболеваемости в Великобритании наблюдается несмотря на 60% вакцинированных от всего населения. Увеличения смертности в этой стране пока не наблюдается из-за того, что заболеваемость распространяется преимущественно среди молодого, еще невакцинированного населения.

Таким образом, по мнению исследователей, следует рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, в которых стремительно увеличивается доля варианта «Дельта», для отсрочки распространения этого штамма в Украине.

Учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с Востока Украины. Время ее наступления существенно зависит от доли штамма «Дельта» в Украине, которая пока неизвестна. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени.

Стоит также учесть, что, учитывая характеристики штамма «Дельта», новая волна может оказаться выше предыдущих, особенно в выражении нагрузки на больницы.

В тему: Подробнее о «Дельта-варианте» коронавируса и возможностях его распространения в Украине читайте здесь.