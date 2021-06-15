В Киевских духовных школах в этом году - 200 выпускников

Главные новости за 15 июня 2021 года
Народных депутатов прививают от коронавируса вакциной, которой нет для большинства украинцев
Штормовое предупреждение: Украину накрывает стихия
С сегодняшнего дня растаможивать «евробляхи» будут по-новому
Депутаты согласились устроить украинцам налоговую амнистию
У Путина подтвердили, что на встрече с Байденом будут обсуждать Украину
Страны НАТО впервые согласились с тем, что Украина станет членом организации
В Украине вновь фиксируется рост заболеваемости COVID-19
В США произошел масштабный пожар на химзаводе. Проводится эвакуация местных жителей
Россия подняла свои бомбардировщики в небо на границе с Украиной