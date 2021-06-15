В Украине заработал интерактивный калькулятор продолжительности жизни

Главное: Министерство здравоохранения Украины запустило интерактивный «Калькулятор жизни». Он предсказывает продолжительность жизни человека на основе информации о состоянии его здоровья, привычках и образе жизни.

Детали: Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины разработал «Калькулятор жизни». Как сообщает пресс-служба учреждения, над его созданием работали опытные врачи, специалисты по медицинской кибернетике, представляющие Центр общественного здоровья Украины и Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины.

Структура проекта создана на базе Big Life, которую создали специалисты из Оттавы (Канада).

Калькулятор рассчитывает приблизительную продолжительность жизни, опираясь на данные о привычках, пищевом поведении, хронических заболеваниях, физической активности и т. д.

«Каждый человек влияет на собственную ожидаемую продолжительность жизни. Выбирая диету, плохую или хорошую привычку, физическую активность, мы создаем условия для дополнительных лет или наоборот — вычитаем несколько», — объясняют в ЦОЗ.

При этом специалисты подчеркивают, что важным показателем является продолжительность именно здоровой жизни человека, без потери работоспособности. Для ее расчета используют данные о распространенности в стране различных заболеваний.

Рассчитать продолжительность своей жизни можно здесь. При этом обязательным условием являются честные ответы на все вопросы.

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