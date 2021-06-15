Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Хмельницком

Главное: В Хмельницком задержали полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, в котором погибла 28-летняя женщина.

Детали: Следователи Территориального управления Хмельницкого при содействии внутренней безопасности Национальной полиции расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием инспектора роты Управления патрульной полиции в Киевской области, которое произошло 14 июня 2021 в Винницкой области. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, по предварительной информации, полицейский за рулем легкового автомобиля не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет и врезался в дерево.

В результате аварии 28-летняя пассажирка погибла на месте происшествия, еще один пассажир госпитализирован (тяжесть полученных телесных повреждений пока устанавливается), двое других пассажиров получили незначительные травмы и не нуждались в медицинской помощи.

По результатам медицинского освидетельствования установлено, что патрульный находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали на месте ДТП.

В тему: 28 мая 2020 года на трассе Киев-Харьков полицейские попали в ДТП. В результате аварии один из них погиб, а еще двое были госпитализированы с травмами.