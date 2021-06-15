Украинцам запретили ввозить собак в США: стала известна причина

Главное: Американские власти ввели запрет на ввоз собак из Украины. Это связано с массовыми подделками сертификатов о вакцинации животных от бешенства.

Детали: Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Украину, из-за угрозы распространения собачьего бешенства. Как сообщает «Укринформ», соответствующее решение принял американский Центр по контролю и профилактике заболеваний.

Чиновники объяснили, что это необходимо для обеспечения здоровья и безопасности собак, импортированных в США, а также для защиты здоровья населения от повторной интродукции вариантов вируса собачьего бешенства.

В список стран, на которые распространяется запрет, в частности, входят Кения, Египет, Бразилия, Украина и Россия.

Запрет будет касаться всех собак, в том числе щенков, собак психологической поддержки, а также животных из США, которые вывозились из страны в какое-либо государство из списка.

Как сообщается, при ввозе собак из этих стран сертификаты о прививках от бешенства часто были фальшивыми. По словам ветеринаров, из-за пандемии коронавируса процесс их вакцинации во многих странах трудно отслеживать.

В тему: В апреле 2020 года американский лидер Дональд Трамп временно запретил иммиграцию в США.