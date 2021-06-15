Ученые из Шотландии превратили пластик в ванилин

Главное: Британским ученым удалось преобразовать использованную пластиковую бутылку на ванилин при помощи кишечной палочки.

Детали: Ученые из Эдинбургского университета разработали новый способ решения проблемы загрязнения Земли. Как сообщает «Украинская правда. Жизнь», исследователи обнаружили, что обычная кишечная палочка может стать «помощником» в процессе преобразования пластика.

Для этого ее модифицировали и задействовали в химических реакциях. Так ученым удалось превратить терефталевую кислоту, которую используют для изготовления пластика, в ванилин.

Ученые утверждают, что он пригоден к употреблению, но требуются дальнейшие исследования, чтобы проверить его безопасность.

«Наша работа бросает вызов восприятию пластика, как проблемного отхода и демонстрирует его использование в качестве нового ресурса, из которого можно получить высокоценные продукты», — заявил один из авторов исследования, доктор Стивен Уоллес.

Справка: Ежегодно в мире появляется около 50 млн тонн отходов ПЭТ — прочного и легкого пластика, который используют для упаковки пищевых продуктов, соков, воды и т. д.

Ванилин используют в пищевой и косметической промышленности. Мировой спрос на ванилин в 2018 году превысил 37 тыс. Тонн.

В тему: В середине 2020 года внук легендарного исследователя Жак-Ива Кусто Филипп Кусто и его жена Ашлан Брок рассказали о появлении в Тихом океане гигантского мусорного острова, площадь которого превышает Украину.