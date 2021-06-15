Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Депутаты согласились устроить украинцам налоговую амнистию

Депутаты согласились устроить украинцам налоговую амнистию

Александр Панько
15.06.21 11:37
450
Депутаты согласились устроить украинцам налоговую амнистию

Главное: Верховная Рада приняла президентские законопроекты о так называемой «налоговой амнистии», предусматривающие проведение одноразового добровольного декларирования активов физических лиц с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года.

Детали: Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. Как сообщает LB.ua, соответствующее решение поддержали 243 народных депутатов.

В соответствии с документом физические лица, в том числе и самозанятые, могут подать единовременную добровольную декларацию с указанием своих активов, если эти активы были приобретены за счет доходов, подлежащих налогообложению, но из которых не были уплачены налоги и сборы.

Обложить налогом можно те активы, которые были приобретены до 1 января 2021 года.

Источники происхождения своих активов в декларации указывать не нужно. Задекларировать можно валюту (кроме наличности), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц, находящихся как в Украине, так и за рубежом.

Подать декларацию можно только в электронном виде, лично или с нотариусом.

Сбор с однократного (специального) добровольного декларирования будет определяться по следующим ставкам:

— 5% по активам в Украине

— 7-9% относительно активов за рубежом

— 2,5% по ОВГЗ

Не будет облагаться налогом:

— квартира — до 120 кв. м;

— дом — до 240 кв. м;

— техсооружения до 60 кв.м;

— земучасток — в пределах норм бесплатной приватизации.

Не могут быть объектом декларирования:

— активы, полученные в результате уголовных преступлений, кроме полученных от уклонения от уплаты налогов/сборов или нарушений валютного законодательства

— активы лиц, в отношении которых открыто производство по легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, использованию средств, полученных от незаконного оборота наркотиков и других психотропных веществ и по коррупционным статьям.

Государство гарантирует освобождение в случае уплаты в полном объеме суммы сбора по единовременному добровольному декларированию ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства и от обязанности начисления и уплаты налогов и сборов в отношении доходов, которые стали источником получения активов, указанных таким декларантом в одноразовой декларации.

В тему: Подробнее о налоговой амнистии читайте здесь.

Тэги: Верховная Рада Украины, налог, экономика, законопроект, политика, новости Украины, налоговая амнистия

Комментарии

Статьи

15.06.21 09:19

Украинскую землю экспроприируют консолидацией

Автор: Александр Карпец

Дайджест

«Отжимы» на таможне, нелегальный табачный завод и брат-чиновник: что скрывает замглавы ГТС Руслан Черкасский
15.06.21 11:44

«Отжимы» на таможне, нелегальный табачный завод и брат-чиновник: что скрывает замглавы ГТС Руслан Черкасский

Автор: «Багнет»

Выбор редакции
Старт сборной Украины на Евро: обидно, но не стыдно
Старт сборной Украины на Евро: обидно, но не стыдно
Старт сборной Украины на Евро: обидно, но не стыдно
Старт сборной Украины на Евро: обидно, но не стыдно
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
15.06.21 13:00

Криштиану Роналду призвал не пить Coca-Cola
15.06.21 12:59

Украинцам запретили ввозить собак в США: стала известна причина
15.06.21 12:23

Ученые из Шотландии превратили пластик в ванилин
15.06.21 12:02

На рынке в Китае рванул газ – погибли десятки людей
15.06.21 11:56

Львовские власти решили установить достойную зарплату для директоров всех местных школ
15.06.21 11:05

В Ровенской области на полицейского напали с вилами
15.06.21 10:51

Нигерийцы на день рождения резали коз на пляже в Днепре
15.06.21 10:31

В известном киевском спортклубе умер мужчина
15.06.21 10:25

Более 20 тыс верующих УПЦ собрались на молитвенное стояние у Верховной Рады
15.06.21 10:05

В Киевской области произошло ДТП с участием грузовика: погиб человек
15.06.21 09:50

У Путина подтвердили, что на встрече с Байденом будут обсуждать Украину
15.06.21 09:27

Страны НАТО впервые согласились с тем, что Украина станет членом организации
15.06.21 09:04

В Украине вновь фиксируется рост заболеваемости COVID-19
14.06.21 22:23

В США произошел масштабный пожар на химзаводе. Проводится эвакуация местных жителей
14.06.21 21:08

Россия подняла свои бомбардировщики в небо на границе с Украиной
14.06.21 19:01

Главные новости за 14 июня 2021 года
14.06.21 09:19

В Киеве умер хореограф, сумевший привлечь к танцам даже Порошенко
14.06.21 09:18

Коронавирус в Украине: минимум заболевших с начала года
14.06.21 00:17

Украина достойно проиграла в стартовом матче Евро-2020
13.06.21 09:41

Стало известно, на сколько упал уровень образования в Украине из-за «дистанционки»
10.06.21 19:42

Задержанную банду наркоторговцев-рецидивистов на Киевщине, возможно, курировал Костя Калоша (Константин Бедовой), - СМИ
10.06.21 22:56

В Киеве задержали научную сотрудницу, хранившую дома в холодильнике штаммы опасной болезни
12.06.21 20:38

Врач рассказал, что произошло с футболистом, который без сознания упал на поле в матче Евро-2020
12.06.21 17:45

Патриарх Кирилл рассказал, как изменятся тела людей после Второго пришествия
12.06.21 17:15

В УПЦ объяснили, почему Церковь всегда будет против ЛГБТ
13.06.21 00:01

Канада выбросит сотни тысяч доз вакцины от COVID-19
12.06.21 16:25

Митрополит Антоний рассказал, почему не нужно бояться грустить
12.06.21 16:02

Митрополит Онуфрий рассказал о самом главном подвиге каждого человека
12.06.21 15:43

Куракин: Когда Коломойский зарабатывает в России миллионы, а власть развязала репрессии против Медведчука – это лицемерие
11.06.21 20:57

Суперкомпьютер назвал победителя Чемпионата Европы по футболу
Фото и Видео
Криштиану Роналду призвал не пить Coca-Cola
Криштиану Роналду призвал не пить Coca-Cola
Криштиану Роналду призвал не пить Coca-Cola
Криштиану Роналду призвал не пить Coca-Cola
На рынке в Китае рванул газ – погибли десятки людей
На рынке в Китае рванул газ – погибли десятки людей
Нигерийцы на день рождения резали коз на пляже в Днепре
Нигерийцы на день рождения резали коз на пляже в Днепре
В США произошел масштабный пожар на химзаводе. Проводится эвакуация местных жителей
В США произошел масштабный пожар на химзаводе. Проводится эвакуация местных жителей
В Кировоградской области прошел аномальный град: опубликовано видео последствий
В Кировоградской области прошел аномальный град: опубликовано видео последствий
Смертельное ДТП в Одессе: автомобиль разорвало пополам
Смертельное ДТП в Одессе: автомобиль разорвало пополам
Клубника обрушила балкон многоэтажки в Киеве
Клубника обрушила балкон многоэтажки в Киеве
Опубликовано видео падения дерева на летнее кафе в Полтаве
Опубликовано видео падения дерева на летнее кафе в Полтаве
Появилось видео, как во время гонок в США автомобиль влетел в толпу зрителей
Появилось видео, как во время гонок в США автомобиль влетел в толпу зрителей
Фанатам культовой игры из Украины осталось ждать совсем недолго
Фанатам культовой игры из Украины осталось ждать совсем недолго
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.