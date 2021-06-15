Депутаты согласились устроить украинцам налоговую амнистию

Главное: Верховная Рада приняла президентские законопроекты о так называемой «налоговой амнистии», предусматривающие проведение одноразового добровольного декларирования активов физических лиц с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года.

Детали: Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. Как сообщает LB.ua, соответствующее решение поддержали 243 народных депутатов.

В соответствии с документом физические лица, в том числе и самозанятые, могут подать единовременную добровольную декларацию с указанием своих активов, если эти активы были приобретены за счет доходов, подлежащих налогообложению, но из которых не были уплачены налоги и сборы.

Обложить налогом можно те активы, которые были приобретены до 1 января 2021 года.

Источники происхождения своих активов в декларации указывать не нужно. Задекларировать можно валюту (кроме наличности), ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц, находящихся как в Украине, так и за рубежом.

Подать декларацию можно только в электронном виде, лично или с нотариусом.

Сбор с однократного (специального) добровольного декларирования будет определяться по следующим ставкам:

— 5% по активам в Украине

— 7-9% относительно активов за рубежом

— 2,5% по ОВГЗ

Не будет облагаться налогом:

— квартира — до 120 кв. м;

— дом — до 240 кв. м;

— техсооружения до 60 кв.м;

— земучасток — в пределах норм бесплатной приватизации.

Не могут быть объектом декларирования:

— активы, полученные в результате уголовных преступлений, кроме полученных от уклонения от уплаты налогов/сборов или нарушений валютного законодательства

— активы лиц, в отношении которых открыто производство по легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, использованию средств, полученных от незаконного оборота наркотиков и других психотропных веществ и по коррупционным статьям.

Государство гарантирует освобождение в случае уплаты в полном объеме суммы сбора по единовременному добровольному декларированию ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства и от обязанности начисления и уплаты налогов и сборов в отношении доходов, которые стали источником получения активов, указанных таким декларантом в одноразовой декларации.

В тему: Подробнее о налоговой амнистии читайте здесь.