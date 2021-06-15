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Новости > В Ровенской области на полицейского напали с вилами

В Ровенской области на полицейского напали с вилами

Александр Панько
15.06.21 11:05
636
В Ровенской области на полицейского напали с вилами

Главное: В Ровенской области напали на полицейского. Его ранили вилами.

Детали: В селе Маринин Ровенской области произошло ЧП. О нем сообщает местная полиция.

Как стало известно, тут напали на полицейского, которого ударили вилами.

Информируется о следующем: «Во время патрулирования в поле зрения экипажа патрульной полиции попал мотоцикл. Водитель подозрительно маневрировал и был без защитного шлема. Полицейские последовали за ним, но тот заехал на собственный двор».

После этого, говорят правоохранители, «при попытке пообщаться с 49-летним нарушителем, возник словесный конфликт, к которому впоследствии присоединилась и жена».

Также сообщается: «Хозяин схватил вилы и набросился на 30-летнего инспектора, ударив его сельхоинструментом в ногу. Поняв, что натворил, злоумышленник якобы успокоился и заверил, что будет находиться в доме. Пока напарник оказывал домедицинскую помощь и вызывал скорую, мужчина убежал».

Вилы

Беглеца задержали недалеко от села через несколько часов. Мужчина был пьян.

У копа диагностировали проникающую колотую рану бедра. От госпитализации он отказался.

Уже возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением им служебных обязанностей. Дебошир может сесть на пять лет.

В тему: Под Киевом погиб совсем молодой полицейский.

Тэги: общество, регионы, Ровенская область, криминал, новости Украины

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