Россия подняла свои бомбардировщики в небо на границе с Украиной

Главное: Россия начала тактические учения с использованием бомбардировщиков в Воронежской и Курской областях, которые граничат с Луганской и Сумской областями Украины.

Детали: Военно-воздушные силы Ленинградской армии начали тактические учения в Воронежской области. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на командование Западного военного округа РФ, в них примут участие, бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики Миг-31.

Во время маневров экипажи бомбардировщиков нанесут ракетно-бомбовые удары по наземным целям условного противника на полигоне Западного военного округа.

Также во время учений экипажи бомбардировщиков под прикрытием истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поднимутся в небо с аэродромов в Воронежской, Курской и Тверской областях. Они якобы должны провести разведку и поразить наземные цели — укрепления, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника.

В тему: В конце мая 2021 года в России заявили, что создадут новые военные соединения у западных границ, в том числе на границе с Украиной. Таким образом, по словам россиян, они собираются «противостоять» НАТО. В НАТО пообещали защитить своих союзников.

Вскоре США и союзники по НАТО начали широкомасштабную миссию в небе над странами-членами блока.